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Общественные слушания по проекту межуниверситетского кампуса в Томской пройдут до лета 2022 года

Томские новости, кампус строительство общественные слушания Общественные слушания по проекту межуниверситетского кампуса в Томской пройдут до лета 2022 года

В Томске пройдут общественные слушания по проекту межуниверситетского кампуса на левом берегу Томи. Об этом на прошедшем сегодня, 9 июля, брифинге сообщил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.

«Я думаю, что мы начнем общественные слушания в 2021 и весной 2022 года. Потому что к лету 2022 года мы должны уже это учесть», — отметил замгубернатора.

В свою очередь ректор ТГУ и глава Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций Эдуард Галажинский отметил, что концепция проекта широко обсуждалась с экспертным сообществом на форуме университетских городов и различных площадках вузов. Кроме того, идея дорабатывалась в рамках консорциума университетов и различных организаций.

«У нас существует межвузовская группа, куда входят представители всех вузов, представители НИИ. И эта группа подробно прорабатывала наши требования и ожидания к этой среде и формулировала наше видение, как бы нам хотелось, чтобы эта среда была устроена, — отметил Эдуард Галажинский. — Отдельный был блок большой дискуссии со студентами, с российскими и иностранными. И там был целый список требований, вплоть до реактора ядерного. Все, что имело здравый смысл, было учтено. И эта концепция была представлена правительству. После одобрения идеи и содержания будет приземление. Может быть, и визуальный ряд изменится и технические решения. Это вопрос реализации практической и общественного обсуждения с горожанами, как эта среда должна вписаться».

В свою очередь Андрей Антонов отметил, что создателями кампуса стоит цель сделать его удобным для томичей. В связи с этим горожан будут привлекать для формирования предложений по малым архитектурным формам.

«Это будет открыто, чтобы каждый житель почувствовал свою причастность», — отметил Андрей Антонов.

Ранее сообщалось, что томичам предложили придумать варианты оформления и названия будущего межуниверситетского кампуса.

Напомним, 6 июля проект межуниверситетского кампуса был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда же стало известно, что правительство предусмотрело 18 млрд рублей на его реализацию.

Рассмотреть макет кампуса можно в нашем материале.

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