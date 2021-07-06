Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с губернатором Сергеем Жвачкиным итоги визита в Томск

Сегодня, 6 июля, председатель правительства Михаил Мишустин завершил рабочий визит в Томск встречей с губернатором области Сергеем Жвачкиным.

«Хочу поблагодарить вас за организацию нашего визита, Томск — замечательный исторический город. Мы побывали и в особой экономической зоне, которая развивается большими темпами. Государственные инвестиции в томскую ОЭЗ уже превысили 14 миллиардов рублей, инвестиции резидентов — более 22 миллиардов рублей, а оборот — свыше 26 миллиардов. И это не просто цифры, это вклад в инвестиционную добавленную стоимость всей страны», — отметил глава кабмина.

Михаил Мишустин также высоко оценил презентованный сегодня проект межвузовского кампуса.

«Мы с вами согласовали программу развития студенческого Томска — на левом берегу Томи появится кампус, это будет кластер, целая экосистема для студентов всех университетов Томска», — рассказал премьер-министра.

Отмечая посещение микрорайона Северный парк Михаил Мишустин подчеркнул красоту округа и строящегося там лицея.

«В поддержку развития социальной сферы этого района мы приняли решение построить там еще один ясли-сад почти на 300 мест. А также приняли решение о выделении 550 млн. рублей на строительство дорог, которые необходимы Томской области», — поделился премьер-министр.

В свою очередь, Сергей Жвачкин выразил благодарность Михаилу Мишустину за высокую оценку томских проектов, а также поддержку в строительстве межвузовского студенческого кампуса международного уровня.

«Для нас студенческий кампус — не просто набор общежитий, а совершенно новая философия. Сегодня у нас в Томске учатся студенты из 93-х стран мира, 78-ми регионов России. Это настоящий кипящий котел, и энергетика здесь соответствующая, в которой рождаются интересные идеи. Я не сомневаюсь, что это будет центр мирового уровня, который сегодня необходим России», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона также поблагодарил премьер-министра за поддержку Томской области в период пандемии. Сергей Жвачкин отметил, что в регионе снизился уровень безработицы, выросший в 2020-м году.

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