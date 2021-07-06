Мишустин осмотрел новый корпус Светленского лицея под Томском

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2021 // Фото: https://vk.com/park.tomsk

Премьер-министру России Михаилу Мишустину во вторник провели экскурсию по зданию томского Светленского лицея, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В микрорайоне «Северный парк» Томского района завершается строительство нового здания Светленского лицея. В нем обучается 400 детей, 40 из них проживают в интернатском отделении.

Строительство началось в 2020 году и должно было закончиться в 2022 году, но в связи с острой потребностью в учебных помещениях новое здание лицея откроется уже 1 сентября 2021 года.

«Я честно скажу, такие микрорайоны и в Москве есть», — сказал Мишустин.

Новое здание лицея рассчитано на 1100 человек. Рядом со школой завершается строительство интерната для учащихся на 50 мест.

Премьеру показали собранный детьми велогенератор, который преобразует «детскую» энергию в электрическую. Пока крутишь педали, можно заряжать телефон, слушать музыку и т.д.

«Вырабатываешь чистую энергию», — заметил Мишустин.

Также главе правительства продемонстрировали киноконцертный зал, столовую и спортзал с тренажерами.

«Я, честно говоря, в первый раз вижу такой красивый спортзал. Аккуратно, продуманно, чисто все. Здесь просто хочется учиться, заниматься спортом. Для детей это замечательно», — признался Мишустин.

Кроме того, премьеру показали выставку копий картин художников, выполненных учащимися Светленского лицея.

Светленский лицей — это новая модель школы, реализующая в образовательной практике концепцию «эмоционального образования». Это идеология образования, в которой первично не качество знаний, а качество человека как носителя этих знаний, ориентированная на развитие в нем творческой личности.

Мишустин отметил, что «эмоциональное образование» является традиционным для России, и главное, чтобы у людей была свобода выбора образовательной концепции.

«Мне кажется, эмоциональное образование было всегда. Одна из любимых книг нашего президента — „Война и мир“. В свое время, когда нас преподаватели по литературе спрашивали: ребят, вы бы где хотели воспитываться — в семье Болконских или в семье Ростовых? Как вы помните, в семье Болконских предпочитали математику, точные науки, черчение. А в семье Ростовых больше было того самого эмоционального образования. Для России это традиционно», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что не нужно противопоставлять эти две концепции.

«Спор физиков и лириков, который вечно у нас в институтах, в школах, здесь не важно, кто победитель, важно, чтобы был выбор. Вот свобода выбора у ребенка, у мамы с папой она должна быть», — отметил премьер.

К главе правительства в лицее обратились бывшие ученики, уже ставшие родителями, они сказали, что теперь озабочены вопросом дошкольного образования и попросили о строительстве нового здания.

Мишустин отметил, что этот вопрос уже прорабатывается с губернатором.

«Мы все это конечно поддержим, поэтому быть садику-яслям», — сказал глава правительства.

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