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В Томске монтируют главную городскую ёлку

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Сегодня, 25 ноября, в Томске начался монтаж главной городской ёлки на Ново-Соборной площади.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы стартовали сегодня утром. Диаметр праздничного дерева — 10 метров. Вокруг ёлки смонтируют резной ледяной цоколь.

Церемония зажжения главного новогоднего дерева Томска запланирована на середину декабря.

Ранее сообщалось, что к Новому году в Томске обновят иллюминацию и световые фонтаны за 27 млн рублей.

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