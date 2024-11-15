К Новому году в Томске обновят иллюминацию и световые фонтаны за 27 млн рублей

15 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске выделят 27 млн рублей на обновление городской иллюминации и световых фонтанов к новогодним праздникам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Дмитрий Махиня.

По его словам, 17 млн рублей удалось выделить благодаря «небольшой экономии». Большая часть этих денег уйдет на ремонт уже имеющихся консолей и гирлянд, также будут приобретены и новые новогодние украшения — почти два десятка консолей на пр. Ленина. Отмечается, что их стиль будет торжественно-парадный, в продолжение украшений опор Коммунального моста.

Еще 10 млн рублей выделили на обновление светодиодных фонтанов на пл. Ново-Соборной и Набережной Ушайки у здания «1000 мелочей».

Монтаж главной новогодней елки в Томске планируется начать 25 ноября.

— Конечно, в течение всего года мы продумывали концепцию новогоднего оформления и уточнения продолжаются до сих пор, — отметил Дмитрий Махиня.

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