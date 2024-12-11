В Томске изменится схема движения на Октябрьском взвозе

11 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Схема движения на Октябрьском взвозе в Томске изменится до 20.00 четверга, 12 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул. Б. Подгорная до ул. Октябрьская, в районе дома по Октябрьскому взвозу, 2. Здесь ограничат движения на время восстановления тепломагистрали. До окончания работ движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании передвижений по городу.

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