О зарплатах и задачах. Томские айтишники развеяли мифы о своей работе на встрече молодежного HR-сообщества

29 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В среду, 27 ноября, в томском гастрохолле «Лампочка» прошло очередное мероприятие молодежного HR-комьюнити. На этот раз его участники пообщались со специалистами ИТ-компаний. Профессионалы поделились своим опытом и развеяли самые расхожие мифы о своей работе и отрасли в целом.

Как прошла встреча — рассказываем в нашем материале.

Происхождение мифов

На встрече молодежного HR-коммьюнити Фото: Савелий Петрушев

Мероприятие спроектировали лидеры молодежного HR-коммьюнити. Они выбрали тему, которая вызывала наибольшее количество вопросов у студентов томских университетов, колледжей и техникумов.

— Сегодня очень много ребят, которые учатся на гуманитарном направлении, но планируют развиваться в ИТ. Они думают, что им нужно проходить дополнительные курсы, мастер-классы, образование. Поэтому мы решили этот вопрос закрыть, — рассказал smm-специалист молодежного HR-коммьюнити Иван Максюта.

Во время подготовки были отобраны 14 мифов, связанные со сферой ИТ — от самых примитивных, касающихся зарплат специалистов, до вопросов их профессиональной самореализации. К самому мероприятию путем голосования в социальных сетях были отобраны 10 самых актуальных тем.

Откровенный разговор

UX/UI-дизайнер Red_mad_robot Илья Кайден, frontend-разработчик Rubius Максим Салчак и менеджер по персоналу МТС Ольга Любимова Фото: Савелий Петрушев

Развенчивать мифы в ИТ пригласили специалистов из трех компаний. Спикерами выступили frontend-разработчик Rubius Максим Салчак, менеджер по персоналу МТС Ольга Любимова и UX/UI-дизайнер Red_mad_robot Илья Кайден. Они заняли место на сцене. Другим участникам мероприятия — студентам томских вузов и ссузов — предлагалось проголосовать за выбранные организаторами мифы, после чего темы, набравшие наибольшее количество голосов, обсуждались спикерами. Обратиться к любому из выступающих слушатели могли и с другими интересующими их вопросами касаемо сферы ИТ.

Эксперты рассказали, что быть айтишником — не значит уметь починить любую технику, поделились опытом работы на удаленке, отметив, что работа из дома может быть интересной. И, конечно, пояснили, что некоторые айтишники и правда могут получать миллионы, но для этого предстоит много и упорно работать.

Ольга Любимова отвечает на вопросы Фото: Савелий Петрушев

— Многие компании учреждают конкурсы и их победители могут получить миллионы под разработку своего проекта. Но в ИТ, как и в любой другой сфере, нужен кропотливый труд и любовь к своей профессии, — отметила Ольга Любимова.

Больше всего вопросов у студентов вызывали темы, связанные с попаданием в ИТ. Нужно ли проходить курсы, что почитать, посмотреть, где набраться опыта и какие тестовые задания ждут будущих «джунов».

Илья Кайден делится своим опытом Фото: Савелий Петрушев

— Когда у тебя нет проектов в портфолио, можно их придумать. Есть фраза «Fake it, till you make it». Ты обманываешь, пока не появятся настоящие проекты, придумываешь компании, которым ты делаешь логотипы, страницы, приложения, что угодно. Создается портфолио. И вряд ли кто-то тебя спросит, где этот сайт с твоим дизайном можно увидеть. А если зададут такой вопрос, всегда можно сказать, что компания пропала. Но после какого-то количества таких проектов появится твой первый заказчик, который обратится к тебе и попросить сделать для себя то же самое, что ты уже делал раньше. Так пойдут заказы, собственные реальные проекты, которые заместят фейковые в твоем портфолио, — рассказал Илья Кайден, добавив, что самая сложная задача в данном случае — придумать себе задачу.

Интересовались студенты и тем, нужна ли математика, чтобы стать программистом или могут ли нейросети заменить кодеров и дизайнеров.

Максим Салчак призывает не бояться нейросетей Фото: Савелий Петрушев

— Для того, чтобы стать программистом не нужно глубокое знание математики. Алгоритмические задачи бывают, но знать то, чему учат по этому поводу в университете, не всегда пригождается, — считает Максим Салчак. — Что касается нейросетей, то я уверен, что они не заменят нас еще как минимум, несколько десятков лет. Я сам использую ChatGPT в работе, иногда он помогает, но иногда пишет такую дичь. Так что по этому поводу, я думаю, можно не переживать.

Эксперты также посоветовали ребятам обратить внимание на томские компании, которые регулярно открывают разнообразные программы для стажировки будущих специалистов.

Итоги

Самые активные студенты получили подарки за лучшие вопросы Фото: Савелий Петрушев

За полтора часа встречи спикеры разобрали около 10 мифов, ответили на десяток вопросов. Самые активные студенты получили подарки за свои лучшие вопросы.

— Отрасль ИТ окутана мифами. Очень хотелось донести до ребят, что свой путь в этой сфере надо начинать с начальных курсов, чтобы не боялись, не слушали мифы, а пробовали себя в любых конкурсах, мероприятиях. Поэтому мы выходим за рамки аудиторий, вузов, кадровых центров на территорию развлекательных центров, — отметила Ольга Любимова, обратив внимание на то, что вопросов от участников было много, а это значит, что тема студентам интересна.

Максим Салчак отметил, что подобных мероприятий очень не хватало в те годы, когда он был студентом.

Фото: Савелий Петрушев

— Вопросы у ребят были, и это уже замечательно. В свое время я меньше задавал вопросов, но у меня не было таких классных мероприятий, которые профориентируют, показывают, чем вы будете заниматься, как вообще это происходит. Живое общение — это классный мостик между специалистами и работниками. Я считаю, что нужно побольше подобных мероприятий, где бы студенты вдохновлялись и мотивировались, готовили себя к тому, куда они хотят попасть на работу, чем хотят заниматься, — отметил Максим Салчак.

Камил Шагамиев Фото: Савелий Петрушев

— Мы пришли сюда, чтобы получить консультацию от спикеров. Очень интересно было. Несколько мифов, которые у меня сидели в голове, были разрушены. Например, что если ты айтишник, то можешь починить любую технику, — поделился впечатлениями один из студентов Камил Шагамиев.

Алина Никитина решила пообщаться с одним из спикеров и после мероприятия Фото: Савелий Петрушев

— Я планирую пойти в веб-дизайн, и мне было интересно послушать про мифы в ИТ. Я знала про часть из них, но некоторые были удивительны. Запомнилась речь дизайнера о том, что не надо гнаться за деньгами и то, как он рассказывал нам про Figma, — отметила студентка первого курса Алина Никитина.

Как отметила куратор проекта Анна Кульменева, в планах у организаторов проводить подобные мероприятия примерно раз в месяц. Следующей темой такой встречи может стать отрасль сельского хозяйства. Организаторы предполагают расширить формат, дополнив встречи выездными экскурсиями на предприятия.

Фото: Савелий Петрушев

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