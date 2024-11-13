Томичей приглашают попробовать еду полярников и узнать об экспедиции «Полярная дуга»

13 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Виктор Русский. Из альбома «Полярная дуга», 1994 год

В воскресенье, 1 декабря, в Томске пройдет интерактивное шоу «Полярная дуга. 30 лет спустя», посвященное одноименной экспедиции туристов-лыжников из Северска, которые в 1994 году впервые в истории добрались до Северного полюса.

Как уточняют организаторы, уникальность события заключалась в том, что поход подобного масштаба прошел без сопровождения. Все необходимое туристы-лыжники несли в рюкзаках и тащили за собой на санях.

В рамках шоу томичи смогут узнать больше об уникальной экспедиции: сколько дней северчане шли на Северный полюс, как проходил день в походе и какого это — идти по дрейфующим льдам. Кроме того, все желающие попробуют еду покорителей Севера, услышат их песни, увидят кадры из фильма, снятого в экспедиции, а также пообщаются с её участниками.

Мероприятие пройдет в первый день зимы в стерео-кафе Santa Monica на ул. Кулева, 26. Стоимость билетов 800 рублей.

Начало в 17.00.

12+

Фото: Виктор Русский. Из альбома «Полярная дуга», 1994 год

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