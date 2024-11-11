Томские студенты разрабатывают ролевую игру про Кощея Бессмертного

Студенты Томского политеха работают над созданием компьютерной ролевой игры от первого лица «Сокрытая душа». Она основана на произведениях фольклора Древней Руси. Ключевой особенностью игры станет использование искусственного интеллекта собственной разработки. Он будет отвечать за симуляцию поведения неигровых персонажей и развитие игрового мира без участия игрока.

Как уточняют в пресс-службе вуза, разработкой игры занимается команда Cyberian Lynx, состоящая из семи студентов Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политеха.

— Идея игры пришла в 2022 году, когда стала расти популярность сеттинга, основанного на культуре мифов, былин и сказаний народного фольклора. Нашей команде близка славянская мифология, поэтому мы решили делать игру с опорой именно на нее. Причем в качестве главного героя мы решили взять не знакомых всем богатырей вроде Ильи Муромца или Добрыни Никитича, а Кощея Бессмертного. Это неоднозначный герой, все упоминания его массовой и детской культуре негативные. Однако согласно мифологии и оценкам его личности это скорее нейтральный персонаж. Мы хотели рассказать его историю, — отмечает лидер команды, магистрант ТПУ Вячеслав Тарасенко.

Основные действия игры происходят в IV веке нашей эры на Руси. Главным героем выступает молодой Кощей Бессмертный. По сюжету он вместе с волхвами объединяется для защиты реального мира — он же явь — от темных сил, которые вырвались из загробного царства. В результате битвы побеждают темные силы и ради потехи они забирают душу Кощея, который именно в этот момент становится Бессмертным. Ему предстоит собрать собственное войско из героев славянских мифов и вернуть темных духов обратно в загробное царство.

— Развитие игрового персонажа будет зависеть от действий самого игрока: в процессе игра будет подкидывать ситуации, требующие морального выбора. Например, кого взять в союзники из сказочных персонажей — Лешего или богиню смерти Мару. Мы постарались сделать игру максимально гибкой, она подстраивается под стиль игры каждого конкретного игрока. Это достигается, в том числе, благодаря нейросетевым технологиям. Кроме того, в разработке мы используем систему immersive sim, которая обеспечить существование, жизнь и развитие мира и без участия игрока. Это добавляет игре максимальную реалистичность, — добавляет Вячеслав Тарасенко.

Сейчас игра находится на этапе разработки демоверсии для демонстрации потенциальным инвесторам. Проект студентов поддержал Фонд содействия инновациям, выделив грант в миллион рублей.

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