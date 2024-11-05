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Движение на ул. Ломоносова в Томске изменится из-за прокладки газопровода

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В Томске до воскресенья, 10 ноября, изменится схема движения по ул. Ломоносова между домами 25 и 28, а также на участке от ул. Социалистическая, 8 до ул. Ломоносова, 28.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения связаны с прокладкой газопровода. Предполагается, что они будут действовать до 20.00 воскресенья.

На время проведения работ движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании маршрута по городу, соблюдать указания временных дорожных знаков и быть внимательными на дороге.

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