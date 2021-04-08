В Томской области закрыты все ледовые переправы

8 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 8 апреля, в Томской области закрылась ледовая переправа через Обь у города Колпашево, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом в регионе прекратили работу все переправы и автозимники.

Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты дорожной службы установили запрещающие знаки и провели мероприятия по недопущению движения автотранспорта по закрытым ледовым переправам и зимникам.

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