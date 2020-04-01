В Томской области закрыли последний автозимник

1 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 1 апреля, в Томской области региональная межведомственная комиссия закрыла последний автозимник - автодорога Тогур ‑ Север ‑ Дальнее ‑ Куржино ‑ Копыловка протяженностью 145 км в Колпашевском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На всех закрытых автозимниках, а также переправах, установлены запрещающие знаки. Специалисты дорожной службы преградили проезд транспортных средств по недействующим объектам.

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