В Томской области начали закрывать ледовые переправы

26 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области закрыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Теперь проезд запрещен через реку Парабель у деревнки Чановка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На переправе установлен знак, запрещающий ее эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей», — говорится в сообщении.

В регионе продолжают действовать 69 ледовых переправ в девяти районах области (Александровский район — 25, Верхнекетский — 6, Каргасокский — 16, Колпашевский — 5, Кривошеинский — 1, Молчановский — 1, Парабельский — 8, Тегульдетский — 5, Чаинский — 2) и два наплавных моста в Каргасокском районе.

На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности. Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъёмности, строго выполнять требования всех информационных знаков.

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