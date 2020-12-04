СибГМУ выпустил видеоэкскурсию по музею истории вуза с Вячеславом Новицким

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2020 // Фото: youtube.com

Сибирский государственный медицинский университет выложил на своем канале в Youtube видеоэкскурсию по музею истории вуза. Ведущим стал основатель музея, академик РАН, заслуженный деятель науки и культуры РФ, профессор кафедры патофизиологии СибГМУ Вячеслав Новицкий.



Как сообщает пресс-служба вуза, видеоэкскурсия также доступна к просмотру в официальных аккаунтах вуза в социальных сетях. Длительность 90 минут.

Во время экскурсии Вячеслав Новицкий рассказывает об уникальных экспонатах, представленных в музее. Среди них — хирургические инструменты хирурга-новатора профессора Андрея Савиных, с помощью которых он проводил уникальные авторские операции, кресло выдающегося физиолога Алексея Кулябко, оживившего первым в мире человеческое сердце, личный микроскоп профессора Михаила Курлова — основоположника Сибирской школы терапевтов, а также рентгеновские трубки первого рентгенаппарата в Томске, появившегося в университете уже через год после его изобретения.



Зрители также увидят исторические инсталляции, центральное место в которых занимают фотографии или картины, дополненные обстановкой и подлинными вещами давнего времени.

Посмотреть на экспонаты можно и в нашей статье о музее. А про любимые места Вячеслава Новицкого в Томске читайте тут.

Музей истории кафедральных научных школ СибГМУ открылся в 2016 году впервые за 128 лет существования вуза. Работа над созданием велась более двух лет. В фонде находится несколько тысяч экспонатов, представленных в рамках основных кафедральных научных школ медицинского университета: физиологов, патофизиологов, морфологов, фармакологов, микробиологов, хирургов, педиатров, акушеров-гинекологов, терапевтов. По каждому научному направлению создано генеалогическое древо основоположников школ и их учеников с момента основания школы до настоящего времени.



Музейная экспозиция формировалась из экспонатов, собранных и сохраненных историком медицины, профессором СибГМУ Галиной Мендриной, а также коллективами различных кафедр университета. Огромный вклад в создание музея внесли родственники ученых, передавшие в дар музею их личные вещи.

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