Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска временно отстранен от должности — источник

18 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Суд в Томске удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска Ивана Кляйна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Кляйн временно отстранен от должности по ходатайству следственных органов», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.

По версии следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным мэр себя не признает.

Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

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