Защита задержанного мэра Томска Ивана Кляйна обжаловала его арест

17 ноября 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 17 ноября, адвокаты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна направили в Томский областной суд апелляционные жалобы. Об этом они сообщили в телеграм-канале.

В частности, защитники отмечают, что состояние здоровья задержанного требует постоянного контроля профильными специалистами и в целом не позволяет ему находиться под стражей. Адвокаты также уточняют, что суд не учел тот факт, что заграничный и общероссийский паспорт задержанного был изъят правоохранительными органами во время обыска. Кроме того, адвокаты указывают, что мэр ранее не судим, характеризуется положительно и имеет постоянное место жительства.

При этом собраны все доказательства, требуемые следствию, свидетели допрошены, документы изъяты, с момент преступления прошло 3 года (и Иван Кляйн не предпринимал попыток сбежать).

«Полагаем, судом в должной мере не рассмотрен вопрос о возможности и обоснованности избрания Кляйну И.Г. иной альтернативной меры пресечения», — говорится в обращении адвокатов.

Как сообщалось, по мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у компании 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.

В субботу Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января 2021 года. Виновным мэр себя не признает.

Во вторник стало известно о возбуждении дела о мошенничестве в отношении начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

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