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Мэр Томска давал незаконные поручения, действуя в интересах принадлежащей ему компании — следователи

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Задержанный сегодня утром мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий. Действуя в интересах ОАО «Томское пиво» и являясь его основным акционером, он давал незаконные указания, касающиеся изменения территориальной зоны, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в 2016 году Кляйн поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В январе 2017 года подозреваемый подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено.

В результате предприниматель не смог использовать земельный участок по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО «Томское пиво», допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, с ним выполняются следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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