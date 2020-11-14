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Мэр Томска заключен под стражу до 13 января

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Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Обвиняемый виновным себя не признал», — говорится в сообщении.

Как уточняют в агентстве «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Томского областного суда, чиновник заключен под стражу до 13 января.

По предварительным данным, в 2016 году мэр Томска, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры городской администрации внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка, на котором расположено это акционерное общество. Также он поручил подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя, владеющего соседним участком, об изменении территориальной зоны с зоны промышленно-коммуникационных объектов 4-5 класса вредности на зону общественно-жилого назначения.

В январе 2017 года обвиняемый подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе земельного участка ОАО «Томское пиво», согласно которому заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны его участка было отклонено.

В результате предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов.

По ходатайству следователя Кировский районный суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, мэра Томска задержали накануне утром. В Кировский районный суд было направлено ходатайство об аресте подозреваемого на два месяца с момента задержания.

В субботу, 14 ноября, у здания суда прошла акция в поддержку задержанного мэра.

Иван Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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