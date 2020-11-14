Как проходила акция в поддержку Ивана Кляйна у здания Кировского районного суда Томска

14 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 14 ноября, в Томске у здания Кировского районного суда, где избирают меру пресечения мэру города Ивана Кляйна, собрались более сотни человек.

По словам очевидцев, к 12.00 у здания суда уже было очень много людей Фото: Серафима Кузина

Толпа ожидала приезда подсудимого с полудня. По различным оценкам, на площадке перед судом собралось более сотни человек. В полиции оценить численность собравшихся затруднились.

Полицейские дежурили на крыльце и на въезде в суд Фото: Серафима Кузина

На месте собирали подписи в поддержку мэра, предполагается, что их через адвоката передадут в суд.

У многих были наклейки ЯМы Иван Кляйн Фото: Серафима Кузина

Плакатов было не так много Фото: Серафима Кузина

На место приходили томичи с детьми и колясками Фото: Серафима Кузина

К зданию суда мэра привезли ориентировочно к 16.50. К этому времени людей у суда стало поменьше. До этого к суду приезжали несколько автомобилей, но собравшиеся не знали, кто в них. Фото: Серафима Кузина

Догадаться, что к суду привезли мэра, собравшимся помогли активизировавшиеся фотокорреспонденты Фото: Серафима Кузина

После того, как в суд привезли Ивана Кляйна толпа начала аплодировать и скандировать: "Мы с вами!".

Как сообщалось, Кляйна задержали в пятницу утром по подозрению в превышении полномочий. Градоначальнику инкриминируют махинации со статусом земли подконтрольного ему ОАО «Томское пиво». В Кировский районный направлено ходатайство об аресте подозреваемого на два месяца с момента задержания.

По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у компании 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: