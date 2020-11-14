Как проходила акция в поддержку Ивана Кляйна у здания Кировского районного суда Томска
Сегодня, 14 ноября, в Томске у здания Кировского районного суда, где избирают меру пресечения мэру города Ивана Кляйна, собрались более сотни человек.
Толпа ожидала приезда подсудимого с полудня. По различным оценкам, на площадке перед судом собралось более сотни человек. В полиции оценить численность собравшихся затруднились.
На месте собирали подписи в поддержку мэра, предполагается, что их через адвоката передадут в суд.
После того, как в суд привезли Ивана Кляйна толпа начала аплодировать и скандировать: "Мы с вами!".
Как сообщалось, Кляйна задержали в пятницу утром по подозрению в превышении полномочий. Градоначальнику инкриминируют махинации со статусом земли подконтрольного ему ОАО «Томское пиво». В Кировский районный направлено ходатайство об аресте подозреваемого на два месяца с момента задержания.
По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у компании 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.
Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и «Томском пиве» прошли обыски.
Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.
Фото: Серафима Кузина
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