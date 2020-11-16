Власти Томской области взяли вопросы жизнеобеспечения Томска на особый контроль

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Профильные заместители губернатора будут оказывать всю необходимую помощь администрации Томска и городским службам. Такое поручение дал глава региона Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор — вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, отметив, что сейчас это особенно важно.

Глава региона дал задание координировать эту работу заместителю губернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Вице-губернатор уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, был задержан мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий. На следующий день суд вынес решение о заключении его под стражу до 13 января. Тогда же перед зданием суда прошла акция в поддержку мэра.

Иван Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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