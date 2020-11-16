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Власти Томской области взяли вопросы жизнеобеспечения Томска на особый контроль

Власть, Томские новости, поддержка жизнеобеспечение городская власть областная власть Власти Томской области взяли вопросы жизнеобеспечения Томска на особый контроль

Профильные заместители губернатора будут оказывать всю необходимую помощь администрации Томска и городским службам. Такое поручение дал глава региона Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор — вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, отметив, что сейчас это особенно важно.

Глава региона дал задание координировать эту работу заместителю губернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Вице-губернатор уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, был задержан мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий. На следующий день суд вынес решение о заключении его под стражу до 13 января. Тогда же перед зданием суда прошла акция в поддержку мэра.

Иван Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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