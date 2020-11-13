Мэра Томска подозревают в превышении полномочий — источник

13 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Задержанный мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Инкриминируют ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сказал собеседник агентства.

Согласно данной статье, инкриминируемой Кляйну, его могут лишить свободы на срок до 7 лет.

Совершение данного преступления, согласно УК РФ, наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«Либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — говорится в тексте УК РФ.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о задержании Кляйна.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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