Более 170 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 174 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 85 человек - есть признаки ОРВИ, у 41 пневмония. У остальных 48 инфекция протекает бессимптомно.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 57 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 10 283 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 370.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 1,02.

Ранее сообщалось, что в Томской области готовятся развернуть дополнительные респираторный госпиталь на базе роддома №4. Также учреждения дополнительного образования перевели на дистанционный режим.

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