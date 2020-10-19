На базе томского роддома №4 развернут респираторный госпиталь

В четверг, 22 октября, в связи с повышением уровня заболеваемости в регионе новой коронавирусной инфекцией родильный дом № 4 Томска переходит в режим работы респираторного госпиталя. К такому решению пришел региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что на базе роддома будет развернуто 300 коек для лечения больных COVID-19, в том числе 10 реанимационных. Все они будут подключены к кислороду. Уже закончен монтаж необходимых инфекционных шлюзов. Лечение здесь будут проходить только пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Решение об открытии нового респираторного госпиталя именно на этой базе принято, во-первых, с учетом возможности развертывания здесь большого коечного фонда. Во-вторых, с учетом близости медучреждения к респираторным госпиталям, которые работают на базе медсанчасти № 2 Томска и больницы скорой медицинской помощи (там расположены компьютерные томографы, и пациенты нового респираторного госпиталя смогут оперативно проходить компьютерную томографию). В-третьих, в медучреждении имеется штат профессиональных анестезиологов и реаниматологов, которых не нужно привлекать из других учреждений», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Для их безопасности в помещение больницы организованы разные входы, закрыта вентиляция, приняты другие меры. Предполагается, что принятое решение не повлияет на качество оказания акушерско-гинекологической медицинской помощи.

«Весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска — областной перинатальный центр, родильный дом № 1 и родильный дом им. Н.А. Семашко», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что после нормализации эпидобстановки роддом одним из первых вернется в прежний режим работы.

Напомним, ранее томичи выступали против перепрофилирования роддома в респираторный госпиталь.

По последним данным, за весь период пандемии в регионе установлены 10 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 349, умерших 104. За прошедшие сутки было выявлено 175 новых случаев заболевания коронавирусом.

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