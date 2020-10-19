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Учреждения допобразования Томска перевели на дистанционный режим из-за коронавируса

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, дистанционный режим дополнительное образование коронавирус Учреждения допобразования Томска перевели на дистанционный режим из-за коронавируса

Власти Томска приняли решение перевести учреждения дополнительного образования на дистанционный режим работы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Учреждения допобразования переводятся на дистанционный режим работы с 19 октября по 4 ноября в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией. При этом музыкальные, художественные школы и другие подобные учреждения в эти же даты уходят на каникулы», — сказал сотрудник пресс-службы.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 10 тыс. 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 7 тыс. 349 человек, умерших — 104.

Ранее сообщалось, что власти Томской области не рассматривают возможность закрытия детских садов из-за COVID-19, а также перехода школ на дистанционное обучение.

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