18+
18+

В Томской области не намерены закрывать детские сады из-за COVID-19

Безопасность, Дети в Томске и области, Коронавирус (Covid-19), Образование и наука, Томские новости, коронавирус детские сады образование дошкольное образование безопасность дети учатся дежурные группы В Томской области не намерены закрывать детские сады из-за COVID-19

Детские сады в Томской области работали и будут продолжать работать, заявила в ходе прошедшего на минувшей неделе инстаграм-стрима заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

По ее словам, случаи заболеваний в дошкольных образовательных учреждениях фиксируются только среди педагогов и воспитателей. По каждому из них принимаются соответствующие меры для недопущения формирования очага распространения инфекции.

«Самое главное — обеспечить безопасность образовательного процесса. И в тоже время обеспечить работу экономики региона. Если мы сейчас закроем детские сады - и что тогда? Закроются магазины и прочие жизнеобеспечивающие вещи?», — отметила Людмила Огородова.

Чтобы избежать возникновение очага инфекции в детских садах сотрудники должны следовать ряду правил. Так, воспитатели обязательно должны находиться со своими группами и не ходить в другие, когда дети спят или у персонала появляется свободное время. Обязательно ношение средств индивидуальной защиты и частое мытье рук.

«В детский сад также не должны пускать родителей без масок. Если происходит иное — это повод поразбираться. Мы все хорошо начинаем, потом проходит какое-то время, мы расслабляемся, нам кажется, что все безопасно вокруг. А между тем, заболеваемость растет», — отметила Людмила Огородова.

Напомним, с начала введения в Томской области режима повышенной готовности детские сады региона перешли на работу в режиме дежурных групп. С 17 августа решением губернатора учреждения дошкольного образования заработали в штатном режиме с обязательной утренней термометрией.

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области 180 новых случаев COVID-19

22 октября 2020
Томские новости

В Томской области заработал сервис оповещения пациентов о результатах анализов на COVID-19

5 ноября 2020
Томские новости

Жители Томска и Стрежевого чаще других заказывают доставку посылок на дом

23 октября 2020
Томские новости

Век back: Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры?

31 октября 2020
Томские новости

Торги по продаже имущества Томскнефтепереработки возобновятся 1 декабря по цене вдвое ниже первоначальной

28 октября 2020
Томские новости

Развернутый на базе томского роддома №4 респираторный госпиталь принял первых пациентов с COVID-19

23 октября 2020
Томские новости

Руководство томской МСЧ №2 опровергло информацию из соцсетей об отсутствии кислорода

5 ноября 2020
Томские новости

На базе Северского перинатального центра заработает COVID-госпиталь

10 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle