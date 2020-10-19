В Томской области не намерены закрывать детские сады из-за COVID-19

19 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Детские сады в Томской области работали и будут продолжать работать, заявила в ходе прошедшего на минувшей неделе инстаграм-стрима заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

По ее словам, случаи заболеваний в дошкольных образовательных учреждениях фиксируются только среди педагогов и воспитателей. По каждому из них принимаются соответствующие меры для недопущения формирования очага распространения инфекции.

«Самое главное — обеспечить безопасность образовательного процесса. И в тоже время обеспечить работу экономики региона. Если мы сейчас закроем детские сады - и что тогда? Закроются магазины и прочие жизнеобеспечивающие вещи?», — отметила Людмила Огородова.

Чтобы избежать возникновение очага инфекции в детских садах сотрудники должны следовать ряду правил. Так, воспитатели обязательно должны находиться со своими группами и не ходить в другие, когда дети спят или у персонала появляется свободное время. Обязательно ношение средств индивидуальной защиты и частое мытье рук.

«В детский сад также не должны пускать родителей без масок. Если происходит иное — это повод поразбираться. Мы все хорошо начинаем, потом проходит какое-то время, мы расслабляемся, нам кажется, что все безопасно вокруг. А между тем, заболеваемость растет», — отметила Людмила Огородова.

Напомним, с начала введения в Томской области режима повышенной готовности детские сады региона перешли на работу в режиме дежурных групп. С 17 августа решением губернатора учреждения дошкольного образования заработали в штатном режиме с обязательной утренней термометрией.

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