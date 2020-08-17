В Томской области в обычном режиме заработали детские сады

17 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

С сегодняшнего дня, 17 августа, в Томске и районах Томской области детские сады приступили к работе в обычном режиме. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Жвачкин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, детей принимают в группы без ограничений, но с обязательной утренней термометрией. Если у ребенка пропуск более пяти дней, необходима стандартная справка о состоянии здоровья.

«По-прежнему по распоряжению главного санитарного врача России запрещено проведение массовых мероприятий. Но с сентября в детских садах возобновятся образовательные услуги, при этом занятия будут проходить только внутри одной группы или на свежем воздухе. Также разрешены индивидуальные занятия», — уточнила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Напомним, по последним данным в Томской области зарегистрированы 5 024 случая COVID-19, 3740 человек выздоровели, 54 скончались. Ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам. День знаний в регионе также будет проходить в очном формате.

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