Власти Томской области не рассматривают перевод школ на дистанционное обучение

19 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области утвержден сценарий очного обучения в школах и частичный переход на дистанционные формы обучения является нарушением. Об этом в ходе инстаграм-стрима на минувшей неделе заявила заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

«Рост заболеваемости требовал от нас разных сценариев. Губернатор утвердил сценарий очного обучения, поэтому сценарии с частичным дистанционным образованием у нас не введены», — отметила замгубернатора.

По ее словам, в регионе удалось сдержать распространение коронавируса среди школьников. Так, за два месяца в Томской области заболели всего 196 учеников — 0,15%. Прецеденты с полным закрытием классов касаются начальной школы. Так, полностью закрыты всего 27 классов, из 34 на дистанционное обучение переведены школьники, контактировавшие с зараженными COVID-19.

«Поэтому сегодня мы видим, что можем продолжать в очном режиме занятия, — отметила Людмила Огородова. — Аудитория родителей по поводу ввода дистанционного образования разделилась. Половина говорят, что всех надо увести на дистант. Другая: «Ради бога, не надо дистанционного обучения. Мы поддерживаем правительство, мы хотим очного обучения».

По словам замгубернатора, перевод отдельных предметов в школах на дистанционный формат без уважительных причин является нарушением, и каждый такой случай будет рассматриваться отдельно.

Иначе складывается ситуация с высшими учебными заведениями. По словам Огордовой, на сегодняшний день в очной форме учатся только студенты первых и некоторых выпускных курсов. Лекции проходят в дистанционном формате.

«Перед 1 сентября мы пытались предупредить интенсивный въезд на территорию большого количества студентов. Поэтому выстроили заезд этапами. Каждые 2 — 3 недели заезжал какой-то курс <...>. Этапный заезд будет продолжаться до ноября. Поэтому такая нагрузка на регион не упала пока. По ситуации мы видим, что тех, кто приезжает, вводить сразу в очный порядок обучения невозможно. Иностранные студенты 2 недели находятся в обсерваторе, поэтому у нас не все приступили к очному обучению», — рассказала Людмила Огородова, отметив, что в сложившейся ситуации вопроса о дистанционном обучении в вузах пока нет.

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