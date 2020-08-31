Более 100 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Томской области, двое скончались

31 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 15 человек. 2 пациента скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Большая часть вновь заболевших - пациенты ранее выявленного очага в стационарном социальном учреждении. Из всех заболевших за последние сутки 88 человек не имеют симптомов заболевания, у 17-ти признаки ОРВИ, у 5 - пневмония. В обсерваторе под Томском находится один человек.

Оба скончавшихся от коронавируса пациента входили в группу риска по возрасту. У обоих инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Также у одного пациента были осложнения в виде респираторного дистресс-синдрома, у второго — хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 5706 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4696, умерших 69. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,54.

Напомним, ранее губернатор Томской области продлил режим ограничений до конца сентября.

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