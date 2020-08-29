В одном из учреждений Томской области выявили очаг COVID-19

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 29 августа, в Томской области выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции в одном из социальных стационарных учреждений, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника областного департамента социальной защиты населения Марину Киняйкину.

Всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный результат, остальные находятся в работе. Все проживающие с подтвержденным тестом на COVID-19 госпитализированы в медико-санитарную часть №2 Томска и в Томскую районную больницу, на базе которой действует респираторный госпиталь для пациентов коронавирусом. Состояние разной степени тяжести, в том числе бессимптомные.

Во всех помещениях учреждения проведена заключительная дезинфекция. Все проживающие находятся под медицинским наблюдением, в учреждении организован круглосуточный пост.

Управление Роспотребнадзора проводит расследование, по результатам которого будет установлен источник заражения.

«С начала введения в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции во всех домах-интернатах Томской области организована работа сотрудников вахтовым методом. Все сотрудники приступают к работе после взятия у них проб на коронавирусную инфекцию и подтверждения отрицательного результата. В течение 14 дней они выполняют свои обязанности, проживают в нем, не выходя за периметр. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. В учреждениях установлен запрет на посещение посторонними, включая родственников», — прокомментировала Марина Киняйкина.

Всего за прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 63-х человек, один умер. У 23 вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у 4 пневмония, у 15 инфекция протекает бессимптомно.

В сообщении уточняется, что у скончавшегося от коронавируса инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью. Пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы и болезни легких.

С учетом последних данных в Томской области установлены 5536 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4608, умерших 66.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,92, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

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