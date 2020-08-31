Режим ограничений в Томской области продлен до конца сентября

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 31 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ограничений до 30 сентября. При этом ряд запретов сняты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В частности, оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 принял решение разрешить работу в Томской области всех, как детских, так и взрослых, учреждений дополнительного образования, всех учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

«По сути, у нас в области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях. Главное ограничение одно: обязательное использование защитных масок и дезинфекция рук в общественном транспорте, в учреждениях торговли и других закрытых помещения с массовым пребыванием людей. Никто из нас не хочет заболеть, никто не хочет, чтобы заболели наши близкие, поэтому давайте беречь себя и тех, кто рядом», - отметил губернатор.

Оперативный штаб напоминает, что перед началом деятельности все учреждения должны направить уведомление на сайт работа.томск.рф, взяв на себя обязательства соблюдать все санитарно-эпидемические требования.

Напомним, режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

По данным на воскресенье, 30 августа, в Томской области за весь период пандемии установлены 5596 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4681, умерших 67. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,12.

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