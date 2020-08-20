Экстренная посадка самолета Томск-Москва с А. Навальным в Омске: хронология событий

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 августа, известному блогеру и политику Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на его пресс-секретаря Киру Ярмыш. Самолет авиакомпании S7, на борту которого находится блогер, экстренно сел в аэропорту Омск-Центральный.

Полная хронология событий — в нашем обзоре.

Машиной «скорой помощи» Алексея доставили в одну из больниц города. На данный момент он находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования, диагноз политика уточняется. Минздрав Омской области подтвердил госпитализацию Алексея Навального.

Навальный, госпитализированный в Омске с отравлением, находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщила в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш. «В больницу по нашему требованию вызвали полицию», — написала она. Она также предположила, что Навального могли отравить.

Позже аэропорт «Томск» (находится под управлением «Новапорта») заявил, что пока не будет проводить проверку информации о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального. «Проверка может быть инициирована соответствующими органами в рамках действующего законодательства. Данные с видеокамер могут быть предоставлены только по запросу правоохранительных органов РФ», — сказал сотрудник пресс-службы. Он также отметил, что «аэропорт Томска не располагает сведениями о времяпрепровождении господина Навального в аэропорту Томска». В пресс-службе добавили, что в аэропорту две точки общественного питания.

Днем агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя главврача Больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Анатолия Калиниченко сообщило о том, что оппозиционер Алексей Навальный находится в стабильном состоянии.

«Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. На текущий момент мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько десятков исследования параметров крови, работы головного мозга и других органов», — сказал Калиниченко. При этом он не уточнил, находится ли Навальный в коме.

«Врачи сейчас занимаются спасением жизни Алексея Навального, продолжается его активное лечение. В отделении имеется специализированный центр для лечения таких пациентов», — подчеркнул Калиниченко. Он добавил, что медики исключили у оппозиционера повреждения травматического характера.

По данным информированного источника агентства, врачи поставили предварительный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному — отравление неустановленным психодислептиком. «Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком (психодислептики — вещества, способные вызывать галлюцинации)», — сказал собеседник агентства.

Коллеги блогера написали заявление в полицию и в СКР. Сейчас сотрудники правоохранительных органов в Омске проводят проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Управление Роспотребнадзора по Томской области также инициировало проверку информации о госпитализации Навального после предполагаемого отравления.

Одновременно, руководство «Венской кофейни» на втором этаже томского аэропорта проводит внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. «Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения», — сообщает директор и владелец кофейни.

Как рассказала агентству «Интерфакс-Сибирь» руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева, политик приезжал в Томск ради создания видеоролика. По данным томского штаба Навального, Фадеева и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска. Позже ряд телеграм-каналов сообщили, что Навальный в среду вечером якобы употреблял алкоголь в поселке Кафтанчиково под Томском. Однако пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опровергла эти утверждения.

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