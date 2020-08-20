Навальный находится в стабильном состоянии — медики

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Оппозиционер Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, находится в стабильном состоянии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя главврача Больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Анатолия Калиниченко.

«Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. На текущий момент мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько десятков исследования параметров крови, работы головного мозга и других органов», — сказал Калиниченко.

При этом он не уточнил, находится ли Навальный в коме.

«Врачи сейчас занимаются спасением жизни Алексея Навального, продолжается его активное лечение. В отделении имеется специализированный центр для лечения таких пациентов», подчеркнул Калиниченко.

Он добавил, что медики исключили у оппозиционера повреждения травматического характера.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — уточнила Ярмыш.

По данным информированного источника агентства, врачи поставили предварительный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному — отравление неустановленным психодислептиком. «Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком (психодислептики — вещества, способные вызывать галлюцинации)», — сказал собеседник агентства.

Соратники Навального написали заявление в полицию и в СКР.

Сотрудники правоохранительных органов в Омске проводят проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Управление Роспотребнадзора по Томской области инициировало проверку информации о госпитализации Навального после предполагаемого отравления.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. «Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения», — сообщает директор и владелец кофейни.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, рассказала агентству «Интерфакс-Сибирь» руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. «Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать», — сказала Фадеева.

По данным томского штаба Навального, Фадеева и ее коллега Андрей Фатеев являются зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов гордумы Томска.

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