Томский аэропорт, где пил чай Навальный, предоставит записи с камер только по запросу правоохранительных органов

20 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Аэропорт «Томск» (находится под управлением «Новапорта») пока не будет проводить проверку информации о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Проверка может быть инициирована соответствующими органами в рамках действующего законодательства. Данные с видеокамер могут быть предоставлены только по запросу правоохранительных органов РФ», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что «аэропорт Томска не располагает сведениями о времяпрепровождении господина Навального в аэропорту Томска».

В пресс-службе добавили, что в аэропорту две точки общественного питания.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

«Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания. Алексей в реанимации», — добавила Кира Ярмыш.

Она также предположила, что Навального могли отравить.

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