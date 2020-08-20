Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на его пресс-секретаря Киру Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», — говорится в сообщении.

Ярмыш добавила, что оппозиционера везут в больницу.

«Навальный пил чай в аэропорту. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — уточнила агентству «Интерфакс-Сибирь» Ярмыш.

По ее данным, сейчас Навальный без сознания.

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