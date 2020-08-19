День знаний в ТГУ пройдет в онлайн-режиме

В Томском госуниверситете утвердили график выхода на учебу студентов разных курсов. Образовательный процесс для них начнется поэтапно, а День знаний пройдет в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба вуза.

Cначала к занятиям в очном режиме приступят первокурсники, в начале октября к ним присоединятся студенты остальных курсов.

Студенты 1 курса бакалавриата, специалитета и магистратуры:

1 сентября – начало 2020/21 учебного года, День знаний.

2-6 сентября – заезд в Томск и заселение в общежития.

7-20 сентября – информационные, просветительские и образовательные мероприятия с применением дистанционных технологий.

С 21 сентября – переход на смешанный формат обучения.

Студенты 2-4 курсов бакалавриата, 2 курса магистратуры, аспиранты:

2 сентября – 4 октября – обучение с применением дистанционных технологий.

5-11 октября – заезд в Томск и заселение в общежития.

12-25 октября – обучение с применением дистанционных технологий.

С 26 октября – переход на смешанный формат обучения.

Когда и в каком формате начнутся занятия и когда пройдет заселение в общежития ТГУ, можно увидеть в инфографике.

Ранее сообщалось, что в День знаний во всех школах Томска пройдут торжественные линейки. Также отмечалось, что все томские вузы начнут учебный год в очном формате.

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