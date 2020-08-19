День знаний в ТГУ пройдет в онлайн-режиме
19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ
В Томском госуниверситете утвердили график выхода на учебу студентов разных курсов. Образовательный процесс для них начнется поэтапно, а День знаний пройдет в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба вуза.
Cначала к занятиям в очном режиме приступят первокурсники, в начале октября к ним присоединятся студенты остальных курсов.
Студенты 1 курса бакалавриата, специалитета и магистратуры:
- 1 сентября – начало 2020/21 учебного года, День знаний.
- 2-6 сентября – заезд в Томск и заселение в общежития.
- 7-20 сентября – информационные, просветительские и образовательные мероприятия с применением дистанционных технологий.
- С 21 сентября – переход на смешанный формат обучения.
Студенты 2-4 курсов бакалавриата, 2 курса магистратуры, аспиранты:
- 2 сентября – 4 октября – обучение с применением дистанционных технологий.
- 5-11 октября – заезд в Томск и заселение в общежития.
- 12-25 октября – обучение с применением дистанционных технологий.
- С 26 октября – переход на смешанный формат обучения.
Когда и в каком формате начнутся занятия и когда пройдет заселение в общежития ТГУ, можно увидеть в инфографике.
Ранее сообщалось, что в День знаний во всех школах Томска пройдут торжественные линейки. Также отмечалось, что все томские вузы начнут учебный год в очном формате.
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