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День знаний в ТГУ пройдет в онлайн-режиме

ТГУ, Томские новости, образование линейки учимся 1 сентября День знаний в ТГУ пройдет в онлайн-режиме

В Томском госуниверситете утвердили график выхода на учебу студентов разных курсов. Образовательный процесс для них начнется поэтапно, а День знаний пройдет в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба вуза.

Cначала к занятиям в очном режиме приступят первокурсники, в начале октября к ним присоединятся студенты остальных курсов.

Студенты 1 курса бакалавриата, специалитета и магистратуры:

Студенты 2-4 курсов бакалавриата, 2 курса магистратуры, аспиранты:

Когда и в каком формате начнутся занятия и когда пройдет заселение в общежития ТГУ, можно увидеть в инфографике.

Ранее сообщалось, что в День знаний во всех школах Томска пройдут торжественные линейки. Также отмечалось, что все томские вузы начнут учебный год в очном формате.

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