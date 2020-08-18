Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

18 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 44 новых случаев заболевания коронавирусом, 50 человек выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У семи из заболевших выявлена пневмония, у 6 признаки ОРВИ, у 31 болезнь протекает бессимптомно.

В обсерваторах под Томском находятся 4 человека.

С учетом последних данных за весь период в Томской области установлено 5068 случаев заболевания COVID-19, 3790 выздоровели, 54 человека умерло.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,90.

Напомним, ранее губернатор продлил режим ограничений в Томской области до конца августа. Однако в регионе разрешили работу всем кафе и ресторанам.

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