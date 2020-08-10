В Томской области ликвидировали три лесных пожара

10 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали лесные пожары в Верхнекетском, Колпашевском и Александровском лесничествах на площади 210,3 га, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На сегодняшний день в регионе действует 11 лесных пожаров. Три локализованы в Улу-Юльском и Верхнекетском лесничествах на площади 68,6 га. По три очага действуют в Каргасокском и Васюганском лесничествах, один в Александровском.

На сегодняшний день в Томской области горит 1,1 тыс. га леса. Его тушат 103 сотрудника авиапожарной службы, в том числе 27 человек федерального резерва «Авиалесоохраны», 6 специалистов наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства, 43 — из регионального управления МЧС России, 1 арендатор.

На землях лесного фонда региона установился высокий класс пожарной опасности — 3,8. С 7 августа в Томской области введен особый противопожарный режим. Во время его действия запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, жечь сухую траву и т. п.

Нарушения фиксирует система спутникового мониторинга Рослесхоза. Штраф за нарушение правил в этот период для граждан установлены от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 152 лесных пожара на общей площади 3,3 тыс. га. В течение суток с момента обнаружения потушены 113 возгорания — 74,34%.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

Ранее на борьбу с лесными пожарами в Томскую область направлены 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесохраны». Также 7 августа аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области направлена в Каргасокский район для оказания помощи лесопожарным формированиям в ликвидации природных пожаров.

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