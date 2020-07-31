Еще двое заразившихся коронавирусом скончались в Томской области, 58 человек выздоровели

31 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 59 новых случае заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 58 человек. Двое скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 19 вновь заболевших болезнь протекает бессимптомно, у 30 есть признаки ОРВИ, у 10 - пневмония. Скончавшиеся пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У одного был диабет, у другого - хроническая болезнь почек и гипертония. У обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, сердечно-легочной недостаточностью.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 26 человек.

С учетом последних данных за весь период в Томской области установлено 4150 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2651 человек, умерших 36.

Напомним, сегодня, 31 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений до 31 августа.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

Тэги/темы: