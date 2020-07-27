В Томской области зарегистрированы 54 новых случая заболевания COVID-19

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зафиксированы 54 новых случая заболевания коронавирусом, 65 зараженных выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у одиннадцати пациентов пневмония, у 23-х — признаки ОРВИ, у 20-ти инфекция протекает бессимптомно.

В сообщении отмечается, что в обсерваторах под Томском находятся 39 человек.

За весь период в Томской области установлены 3926 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2413, умерших 30.

Напомним, на прошлой неделе в Томской области заработали открытые веранды и автошколы.

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