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С завтрашнего дня в Томске заработают летние веранды

Еда, Коронавирус (Covid-19), Томские новости, кафе общепит коронавирус эпидемия С завтрашнего дня в Томске заработают летние веранды

Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил работу в Томске летних веранд учреждений общественного питания, которые соответствуют установленным рекомендациям. Завтра, 21 июля, в Томске открывается 31 предприятие, которое прошло оценку готовности начать работу.

«В наш адрес направили уведомления о готовности работать в формате летних веранд с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций 60 предприятий общепита, — сообщил исполняющий обязанности начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Станислав Долгушин. — Комиссия оценила готовность к работе 31-го предприятия, они могут начать работу со вторника, 21 июля».

Для начала работы заведения должны отвечать следующим требованиям: персонал в средствах индивидуальной защиты, организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового или онлайн-меню, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метров или установка перегородок между столами. В сообщении также отмечается, что предприятия, нарушившие установленные рекомендации, прекратят работу.

Станислав Долгушин уточнил, что решение об открытии остальных предприятий общественного питания, готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по результатам завершения оценки готовности с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Список предприятий общественного питания Томска, работающих в формате летних веранд с 21 июля 2020 года:

О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время — 02 (102 с мобильных телефонов).

Напомним, режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса в Томской области был введен в конце марта. Затем его несколько раз продлевали с введением ряда смягчение, в частности, была разрешена работа салонов красоты. Накануне был запущен флешмоб #голыйТомск, призванный привлечь внимание к проблемам заведений общепита, спорта и культуры.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день один из ключевых показателей для выхода из режима самоизоляции — коэффициент распространения инфекции в Томской области — опустился до 0,8.

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