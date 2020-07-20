С завтрашнего дня в Томске заработают летние веранды
Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил работу в Томске летних веранд учреждений общественного питания, которые соответствуют установленным рекомендациям. Завтра, 21 июля, в Томске открывается 31 предприятие, которое прошло оценку готовности начать работу.
«В наш адрес направили уведомления о готовности работать в формате летних веранд с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций 60 предприятий общепита, — сообщил исполняющий обязанности начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Станислав Долгушин. — Комиссия оценила готовность к работе 31-го предприятия, они могут начать работу со вторника, 21 июля».
Для начала работы заведения должны отвечать следующим требованиям: персонал в средствах индивидуальной защиты, организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового или онлайн-меню, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метров или установка перегородок между столами. В сообщении также отмечается, что предприятия, нарушившие установленные рекомендации, прекратят работу.
Станислав Долгушин уточнил, что решение об открытии остальных предприятий общественного питания, готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по результатам завершения оценки готовности с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе.
Список предприятий общественного питания Томска, работающих в формате летних веранд с 21 июля 2020 года:
- Трактир «Сибирская Трапеза»
- Кафе «Pastamamа»
- Ресторан «Prado»
- Бар «Прокрафт»
- Ресторан общественного питания «KFC»
- Ресторан «Кастелло»
- Ресторан «Пряности и радости»
- Ресторан «Река 827»
- Кафе «Гости»
- Кафе-кондитерская «Klaus»
- Бургерная «Ребро»
- Ассорти
- Столовая «Винегрет»
- «Багет Омлет»
- «Medium –please»
- Трактир «Вечный зов»
- «Дом пива У Крюгера»
- Кафе «Клевер»
- Кафе «Парад –Парк»
- ИП Замина И.Г.
- Лавка радости (ИП Зибалова)
- Ресторан Кухтерин
- Ресторан Сибирь
- TomYumBar
- Ресторан Рыба-Рис
- Город 70. Шатер №1
- «Йохан-пивохан»
- Студия вкуса «Лофт»
- Ресторан «Снегири»
- ООО «Дельфин»
- Мишка-бар
- Макдональдс
О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время — 02 (102 с мобильных телефонов).
Напомним, режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса в Томской области был введен в конце марта. Затем его несколько раз продлевали с введением ряда смягчение, в частности, была разрешена работа салонов красоты. Накануне был запущен флешмоб #голыйТомск, призванный привлечь внимание к проблемам заведений общепита, спорта и культуры.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день один из ключевых показателей для выхода из режима самоизоляции — коэффициент распространения инфекции в Томской области — опустился до 0,8.