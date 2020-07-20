Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области опустился до 0,8

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2020 // Фото: pixabay.com

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 0,8, что на 0,22 ниже, чем дне ранее.

Таким образом этот показатель приблизился к нормативам для второго этапа выхода из режима самоизоляции (он должен составлять менее 0,8). На этом этапе разрешена деятельность предприятия торговли большой площади, отдельных образовательных организаций, однако, сохраняются ограничения на предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, из 58 заболевших за последние сутки в Томской области у 11 пневмония, у 15 – ОРВИ, у 32 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 66 человек.

За весь период в Томской области установлены 3493 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 1968, умерших 26.

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