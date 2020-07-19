Сотрудники томских заведений общепита, спорта и культуры запустили флешмоб #голыйТомск

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2020 // Фото: instagram.com

Сотрудники сферы спорта, культуры и общепита, чьи заведения закрыты в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, запустили флешмоб #голыйТомск.

«Уже 4 месяца мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь, потому что наши заведения закрыты. Мы оставлены наедине с нашими проблемами, с нашими кредитами, у многих из нас есть семьи, которые надеются на нас. При этом, другие, также потенциально опасные сферы открыты вопреки рекомендациям Роспотребнадзора, и город живет своей жизнью», — сообщают организаторы флешмоба в своём манифесте.

Они также отмечают, что готовы соблюдать правила, в том числе собрать и дисциплинированно рассадить на нужном расстоянии тех, «кто и так собирается, но делает это хаотично и в не приспособленных для этого местах».

«В наших кухнях, залах, верандах гораздо проще соблюдать санитарные правила, чем в хаотичных собраниях с едой на набережных, лавочках и пляжах», — говорится в сообщении.

Участники флешмоба не отрицают опасность вируса, и считают, что открытие заведений может в чем-то улучшить ситуацию.

«Мы уверены, что безопасные индивидуальные тренировки в спортзалах или употребление еды в продезинфицированных верандах и залах ресторанов — не более опасно, чем всё, что мы видим сейчас вокруг», — сообщают организаторы.

Они уточняют, что в более чем 40 регионах страны сняты действующие в Томской области ограничения.

«Продлевая ограничения, нас в буквальном смысле раздевают. Помощь из заголовков СМИ в основном остаётся только на бумаге, очень многие не могут получить ничего из-за массы формальных подходов. А то, что было получено, не позволяет существовать нашим заведениям в режиме голодовки еще хоть какое-то время. Наши сотрудники уходят на стройки, вахты и теряют профессии и квалификацию. Мы просто разорены. Наши гости и клиенты не могут заниматься спортом, наши дети сидят за компьютерами, и все мы лишены культурной жизни», — говорится в сообщении.

Авторы манифеста просят всех неравнодушных распространить это видео и присоединиться к флешмобу. В нем уже участвуют представители стерео-кафе Santa Monica, кафе «Дыхание вока», «Ку-ку кофе», спорткомплекса «Нефтехимик» и другие.

Ранее с просьбой об открытии танцевальных школ и фитнес-центров к губернатору обращался руководитель томской студии танцев Петр Горецкий.

Напомним, по последним данным за весь период в Томской области установлены 3435 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1925, умерших 26. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,02. Для 1 этапа выхода из режима самоизоляции коэффициент распространения инфекции должен быть ниже 1.

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