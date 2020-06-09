Руководитель томской студии танцев обратился к губернатору с просьбой об открытии танцевальных школ и фитнес-центров

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2020 // Фото: expromt.tomsk.ru

Руководитель томской студии современного танца «Экспромт» Петр Горецкий от лица всех руководителей танцевальных школ и фитнес-центров обратился к губернатору Сергею Жвачкину с убедительной просьбой открыть их заведения. Соответствующее сообщение он разместил в своем Instagram.

«С 30 марта по сегодняшний день более 500 человек в нашей студии и более десятка тысяч томичей из других танцевальных школ, спортивных центров, ждут начала своих занятий, начала того, что остановилось 2,5 месяца назад. И тогда никто не мог подумать, что это произойдет настолько длительно по времени. В тех заведениях, где всегда рады каждому, где каждый относится друг к другу с любовью и пониманием, где из каждого растят по-настоящему счастливого и здорового человека, сегодня остановилась жизнь», — сообщил Петр Горецкий в своем обращении.

Он также попросил главу региона разрешить фитнес-центрам и танцевальным школам начать работу, пообещав соблюдение всех мер и требований Роспотребнадзора.

«Дайте нам возможность дальше нести всем хореографам нашего любимого города Томска пример здоровья, самоопределения и культуры, — отметил Петр Горецкий. — 15 июня 2020 года от вашего решения будет зависеть судьба всех заведений города, которые находятся на грани банкротства. Мы надеемся на положительный исход событий!»

Напомним, с 31 марта в Томской области действует режим полной самоизоляции. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 971 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 474 человека выздоровели, 14 умерли.

Студия «Экспромт» была основана в Томске в 2002 году. С 30 марта студия перешла на онлайн-режим.

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