Еще один заболевший COVID-19 в Томской области скончался, 63 человека выздоровели

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один заразившийся скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из вновь заболевших у 19 обнаружена пневмония, у 11 — признаки ОРВИ, у 19 болезнь протекает бессимптомно.

«У скончавшегося пациента болезнь сопровождалась крайне тяжелым течением с дыхательной недостаточностью. Смерть наступила в результате двухсторонней полисегментарной пневмонии с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 35 человек. За весь период в Томской области установлены 3766 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2219, умерших 29.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 1,17. Напомним, что для третьего первого этапа выхода из режима самоизоляции этот параметр должен быть меньше 1.

Ранее сообщалось, что в Томской области разрешили работу открытым верандам, а также автошколам.

Тэги/темы: