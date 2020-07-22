В Томской области зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19, один пациент умер

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зафиксировано 53 новых случая заболевания коронавирусом, один заболевший скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении отмечается, что контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 58 человек. Из заболевших COVID-19 за последние сутки у девяти человек пневмония, у 24-х — признаки ОРВИ, у 20-ти инфекция протекает бессимптомно.

«Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась болезнями сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, инфекционно-токсическим шоком. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту», — говорится в сообщении.

За весь период в Томской области установлены 3661 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2092, умерших 28.

С учетом последних данных коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе вырос с 1,07 до 1,08.

Напомним, накануне в Томской области заработали открытые веранды, также сообщалось о возобновлении работы автошкол.

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