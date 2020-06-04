Томская студия «Дизайн-оркестр» выпустила работу «Томск, улица, фонарь, заборы» с посвящением томскому благоустройству

4 июня 2020 / Томский Обзор

В начале лета студия «Дизайн-оркестр» выпустила работу, посвященную томскому благоустройству, в частности, новым архитектурным сооружениям в виде фонарей на улице Ленина.

«Тема на повестке дня. У нас в городе поставили очередную уродливую конструкцию», — говорит арт-директор дизайн-студии Павел Богданов, отмечая, что новые фонари не вызывали бы такого негатива, если бы было применено другое стилистическое решение.

Фонари, ставшие поводом к работе Фото: Елена Фаткулина

Фонарь на плакате привлекает внимание зрителя к проблеме, как считает Павел. По мнению дизайнера, фонари бы не вызывали столь явную неприязнь со стороны многих томичей, если бы имели более «тонкую структуру» и «располагались на большем расстоянии друг от друга».

Над работой в качестве иллюстратора трудилась Анастасия Блинова, копирайтер - Анастасия Панарина, дизайнер работы — Павел Богданов. Пень, на котором расположился фонарь в работе «Томск, улица, фонарь, заборы» также изображен не случайно. Этим элементом студия обращает внимание на санитарную обрезку деревьев в Томске, которая «иногда проводится не для оздоровительно-профилактических мероприятий, а для устранения преград перед щитами с рекламными баннерами».

«Это моё личное отношение. Мне хочется высказаться. Мне очень больно, когда Томск портят таким образом», — комментирует работу студии Павел Богданов.

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