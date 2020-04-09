Ледоход на Томи дошел до Северска
9 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Сегодня, 9 апреля, по данным на 12.40, ледоход на Томи идет в черте Томска и Северска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Движение ледовых масс в центральной части города возобновилось в 12.15. В районе Нижнего склада и Эушты ледоход идет по всему руслу реки.
Напомним, голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области накануне утром, 8 апреля. К 13.30 Томь «пошла» в районе Лагерного сада, а к 19.20 подвижки ледовых масс были зафиксированы в центральной части Томска.
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