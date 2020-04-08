Ледоход на Томи в районе Лагерного сада

8 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня утром, 8 апреля, в Томской области начался ледоход на Томи.

Движение ледовых масс было зафиксировано в 8.50. Затем, за час голова ледохода прошла более 15 километров и достигла поселка Батурино. К 11.00 ледоход начался у Черной речки, а к 13.30 Томь «пошла» в районе Лагерного сада.

По данным на 17.20 были зафиксированы подвижки льда на Томи в районе Речного вокзала.

Фото, видео: Вероника Белецкая

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