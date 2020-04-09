Ледоход на Томи остановился в районе томского речного вокзала

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

По данным на утро 9 апреля кромка ледостава на Томи находится в районе Речного вокзала Томска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки река вскрылась на протяжении 60 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах Томска и ЗАТО Северск.

В сообщении отмечается, что паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровень воды на всех гидропостах не превышает критических отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.

Оперативные группы Главного управления МЧС России по Томской области продолжают отслеживать паводковую обстановку в Черной речке Томского района, Нижнем складе и Эуште. Наблюдение ведется в районе Лагерного сада и Речного вокзала.

На реке Оби кромка ледостава находится в районе села Киреевск Кожевниковского района, за сутки пройдено 14 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории муниципального образования.

Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

Фото: Владимир Дударев

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