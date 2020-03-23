Колледжи и техникумы Томской области перешли на дистанционное обучение

23 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 23 марта, все учреждения среднего профессионального образования перешли на электронный формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил руководитель областного департамента среднего профессионального образования Юрий Калинюк.

«Ситуацию мы контролируем. С 20–21 марта усиленно работали все образовательные организации: нам пришлось в экстренном режиме разрабатывать нормативно-правовую документацию, издавать распорядительные документы, проводить педагогические советы, потому что в отличие от системы общего образования у нас очень много учебной и производственной практики. Поэтом пока внесены изменения в учебные планы и годовые календарные графики: учебную практику мы перенесли на после 15 апреля», — отметил Юрий Калинюк.

Он также добавил, что в случае, если ситуация не нормализуется, то в учреждениях СПО будут искать альтернативные методы.

«Либо маленькими группками будем выводить на практические учебные занятия, либо еще какие-то механизмы. Сегодня мы этот вопрос отрабатываем», — уточнил Калинюк.

По его словам, доступ к цифровым ресурсам имеют как жители Томска и Томской области, так и студенты из других регионов и стран ближнего зарубежья, оставшиеся в общежитиях — для этого на их базах были открыты компьютерные классы.

«Есть студенты, которые проживают в отдаленных населенных пунктах Томской области, где у некоторых отсутствуют ПК, у кого-то нет интернета. С этой категорией ребят мы работаем индивидуально, без внимания не оставляем», — добавил Юрий Калинюк.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня заработали две «горячие линии»: по переходу на дистнационное обучение 46-79-15, и для методической поддержки педагогических работников — 41-63-99.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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